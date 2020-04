Víno, sekt, čokoláda a COVID-19

Každý z nás je v poslednom období pod tlakom – či už „koronovým“, alebo školským tlakom, ktorému sú vystavení rodičia :-).

Poniektorí z nás sa vrátili naspäť do školských lavíc, síce z iného uhla, ale zato s každodenným stresom či sme stihli všetky domáce úlohy. Všetci fotíme všetky úlohy, ešteže vedúci školskej jedálne od nás nechce fotografiu obeda, ktorý sme uvarili pre naše deti. Ale čo je najkrajšie, my si k tým úlohám môžeme dať pohár sektu a kúsok čokolády!

Viete aké úžasné by bolo, keby za našich čias bolo vyučovanie online... mali by sme prázdniny :-)

Vráťme sa späť k tej čokoláde – snáď každý z nás pozná chuť čokolády, ale skúsili ste chuť čokolády v spojení sektu? Viete, ktorá čokoláda sa hodí k akému šumivému vínu?

Čokoláda a víno majú veľa spoločného.

Tak ako pri hrozne poznáme rôzne odrody, tak aj v prípade čokoládových bôbov rozoznávame viacero druhov. Pri pestovaní hrozna je dôležitý terroar, presne tak aj pri bôboch.

Pre Indiánov boli kakaové bôby platidlo - za 13 bôbov vedeli kúpiť jednu morku, za 100 bôbov bola hriešna noc v nevestinci a za 1000 bôbov mohli získať otrokyňu. Pre Indiánov bola najcennejšia nutričná hodnota kakaových bôbov, ktorá dodávala energiu svojím vysokým podielom tukov a minerálnych látok.

Aj víno v stredoveku nahrádzalo peniaze a predstavovalo tekuté platidlo. Nemeckí rytieri posielali víno na cisársky dvor ako platbu za svoje dane. Víno bolo pre mnohé generácie dôležitou súčasťou výmenného obchodu a ekonomického vývoja hospodárstva. Aj v súčasnosti predstavuje víno a kakao dôležitú ekonomickú hodnotu.

Pre nás „fajnšmekrov“ nastáva dilema ako spojiť úžasnú chuť čokolády a sektu.

Vieme, že chuť jahôd a šumivého vína je neodolateľná. Ochutnajte jahodu, ktorá je jemne obalená v horkej čokoláde, nechajte si ju trochu rozpustiť v ústach a prelejte hltom šumivého vína. V tomto prípade by to mal byť biely sekt brut, odporučila by som Hubert L´Original brut.

Biela čokoláda s jahodou sa výborne snúbi s aromatickým šumivým vínom Hubert De Luxe.

Horká čokoláda s viac ako 74 % kakaa je delikatesou v kombinácii s červeným sladkým sektom, ako je napríklad Hubert Club červený.

A čo si dať k Hubert Grand zero? Najlepšia je čokoláda s najvyšším obsahom kakaa.

Ešte malé P.S. v dnešných časoch.....

"Doktor Smieško vo Švajčiarsku, ktorý študoval, že ktoré chemické molekuly by mohli fungovať ako liek proti koronavírusu a z jedenástich takýchto chemických zlúčenín vyšla jedna, ktorá sa volá taxifolín ako jedna z možností lieku a veľmi pekné je, že práve taký taxifolín sa nachádza práve v červenom víne, čokoláde a v zelenom čaji." (https://www.noviny.sk/koronavirus/519349-klucom-proti-koronavirusu-moze-byt-cokolada-vino-alebo-caj-vo-vsetkych-sa-nachadza-taxifolin)

Tak čo vy na to, dáme si kúsok dobrej čokolády a hlt chutného červeného sektu?

Zostaňte degustovať doma a na zdravie!

Ingrid Vajcziková